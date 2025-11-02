circle x black
Fiorentina-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

I viola a caccia della prima vittoria

Stefano Pioli
Stefano Pioli
02 novembre 2025 | 07.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fiorentina e Lecce in campo oggi domenica 2 novembre alle 15 nel match - in diretta tv e streaming - per la decima giornata del campionato di Serie A. I viola allenati da Stefano Pioli hanno appena 4 punti e sono ancora a caccia della prima vittoria nel torneo. Il Lecce è a quota 6. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per evitare di complicare ulteriormente situazioni già complicate.

Le probabili formazioni

FIORENTINA - (3-5-2) - De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Gudmundsson. All. Pioli.

LECCE - (4-3-3) - Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

La partita in tv e streaming

Fiorentina-Lecce verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn con calcio d'inizio alle 15. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

