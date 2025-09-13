circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Fiorentina-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

I viola ospitano gli azzurri al Franchi e vanno a caccia del primo successo in campionato

Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A e oggi, 13 settembre, il sabato di campionato si chiude con Fiorentina-Napoli. Al Franchi, i viola ospitano gli azzurri in un big match che promette scintille, alla ricerca della prima vittoria nel torneo. La squadra di Conte, prima in classifica a punteggio pieno, va invece a caccia del tris. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming.

Fiorentina-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, in campo oggi alle 20:45:

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli ,Ndour, Gosens; Kean, Piccoli. All. Pioli.

Napoli (4-1-4-1) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.

Fiorentina-Napoli, dove vederla

La partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli di oggi, sabato 13 settembre, sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport Calcio, 251). Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fiorentina Napoli Fiorentina Napoli oggi Serie A
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza