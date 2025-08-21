circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina, Pioli batte 3-0 il Polissya e blinda la fase campionato di Conference

I viola hanno battuto gli ucraini nell'andata dei preliminari

Stefano Pioli - Ipa/Fotogramma
Stefano Pioli - Ipa/Fotogramma
21 agosto 2025 | 22.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Fiorentina ipoteca la qualificazione alla fase a gironi di Conference League. I viola hanno superato oggi, giovedì 21 agosto, 3-0 gli ucraini del Polissya nell'andata del playoff disputata sul campo neutro di Presov in Slovacchia alla Tatran Arena, grazie all'autogol di Kudryk all'8' e alle reti di Gosens al 32' e Gudmundsson al 69'. Il ritorno tra sette giorni al 'Franchi' di Firenze si prospetta come una formalità. Unica nota stonata della serata l'espulsione di Kean al 44' per fallo di reazione.

La partita

La squadra viola parte con il piede schiacciato sull'acceleratore e si rende pericolosa dopo un minuto con Pongracic. Dodo affonda a destra guadagnando un corner dopo la chiusura di Korniichuk. Dalla bandierina palla pennellata per il difensore croato che svetta bene di testa e manda di poco a lato. Poco dopo ci prova Dodo con un diagonale che sfila a lato. All'8' i ragazzi di Pioli sbloccano la partita. Kean fa tutto da solo e scarica in rete un destro da fuori area su cui c'è l'aiuto del palo e del portiere Kudryk, che manda in porta il pallone con la schiena facendo autorete. Al 25' pericoloso il Polissya: Andryievskiy scodella in area un pallone perfetto, sulla testa di Filippov, che in corsa ci arriva e direziona il pallone all'angolino, grande intervento di De Gea che vola alla sua destra e toglie il pallone dalla porta.

Al 32' arriva il raddoppio gigliato. Ripartenza a destra con Kean che sfonda e arriva sul fondo, palla sfiorata in mezzo da Gudmundsson e che finisce sulla fascia opposta a Gosens che scarica sotto alla traversa il gol dello 0-2. Al 44' Kean cade nella provocazione di Sarapii che gli tira i capelli, reagisce con una sbracciata e si becca il rosso diretto, lasciando i suoi in dieci.

Rimasta in dieci uomini la Fiorentina abbassa nella ripresa il proprio baricentro pensando a gestire il doppio vantaggio in vista del ritorno senza correre particolari rischi. Al 24' i toscani calano il tris. Grande gestione della palla dei viola, che poi scappano in contropiede con Gudmundsson, che supera in velocità il suo marcatore e in diagonale batte il portiere. Al 44' l'ultimo brivido del match con De Gea che salva ancora la sua porta volando su un colpo di testa incrociato di Hayducyk.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fiorentina fiorentina polissya fiorentina conference fiorentina conference oggi
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza