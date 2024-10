Sprofondo giallorosso a Firenze. La Roma di Juric cade pesantemente 5-1 al Franchi contro i viola, chiudendo in dieci per l'espulsione di Hermoso. Una Roma che crolla sotto i colpi della squadra di Palladino, con l'ex di turno Edoardo Bove, protagonista assoluto della sfida. Troppo in palla la Viola contro una Roma che non ha trovato il bandolo della matassa sin dall'inizio della sfida e nonostante i cambia alla mezz'ora del primo tempo Juric non è riuscito a rimettere in piedi. La Fiorentina sale così a 16 punti al quarto posto insieme ad Atalanta, Lazio ed Udinese, mentre i giallorossi restano fermi in undicesima posizione a 10 punti. con il tecnico sempre più in difficoltà.

Palladino in avvio ripropone la mediana con Bove, Cataldi e Adli, con Colpani e Beltran alle spalle del recuperato Kean. In difesa Comuzzo e Ranieri, mentre sugli esterni giocano Dodo e Gosens con De Gea tra i pali. Juric risponde con Svilar in porta e una difesa a tre con Hermoso, Mancini e N'Dicka, e l'avanzamento di Angelino sull'esterno a sinistra, con la conferma di Celik a destra. A centrocampo Pisilli e Cristante con Dybala e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

Al 3' tentativo improvviso di Dybala che prova a sorprendere De Gea da centrocampo ma non crea nessun problema per all'estremo difensore viola. La Roma controlla e la Fiorentina passa. Al 9' ripartenza fulminea di Beltran che serve Kean L'attaccante entra in area e batte Svilar con un diagonale mancino sul secondo palo per l'1-0. La Roma accusa il colpo e sbanda. Al 13' Beltran cerca l'ex centravanti della Juve che, anticipa Mancini ma calcia al lato da buona posizione. Al 17' Bove entra in area e viene atterrato da Celik, nessun dubbio per Sozza e il Var non interviene nonostante ci sia un tocco sul pallone del difensore giallorosso prima dell'impatto. Sul dischetto va Beltran che dal dischetto spiazza Svilar per il 2-0.

La Roma sembra non in grado di reagire e al 21' l'ex Bove, particolarmente ispirato, serve Cataldi che conclude di prima intenzione rasoterra ma è ottimo il riflesso di Svilar che devia in corner. Al 25' la Roma si fa rivedere in avanti: Dybala libera al tiro Cristante sulla lunetta ma c'è l'pposizione decisiva di Comuzzo. Alla mezz'ora Juric cambia e inserisce Konè per Cristante e Zalewski per Angelino. Al 39' la Roma passa grazie ad un bel gol proprio del neo entrato Konè che riceve palla sulla trequarti sinistra, supera Colpani e batte De Gea con un destro potente e preciso sul secondo palo. La gioia dura però poco. Al 41' Bove scappa sulla sinistra dopo l'anticipo dubbio di Gosens su Celik, arriva sul fondo e serve al centro per Kean che in scivolata mette la palla ancora in fondo alla rete per la doppietta personale e il 3-1 con cui si chiude la prima frazione non prima del tentativo di Bove alto al 46'.

Ad inizio ripresa entra Baldanzi per Mancini con la Roma che cerca di riportarsi in partita. Al 49' spreca una buona occasione Pellegrini che, dopo aver recuperato un pallone sulla trequarti, si attarda nella conclusione trovando la respinta di Comuzzo. La Fiorentina trova delle praterie e al 52' cala il poker con una giocata di Bove sopraffina, alla Dybala. L'ex giallorosso servito da Adli, salta Celik e firma il 4-1. La Roma in difficoltà si affida ai calci piazzati di Dybala ma al 62' sulla punizione pennellata dall'argentino si supera De Gea che devia il pallone sul palo.

Al 65' piove sul bagnato per la Roma che resta in dieci uomini per l'espulsione di Hermoso per doppio giallo. Entra Hummels che fa il suo esordio con la Roma per Dybala. Al 70' ci prova Sottil a giro ma Svilar devia in angolo. Sul corner arriva la cinquina viola con l'autogol proprio di Hummels che devia di testa nella propria porta un colpo di testa di Kouame. La Fiorentina è padrona del campo con la Roma che cerca solo di limitare il passivo. Ci provano prima Gosens e poi Sottil ma Svilar salva la sua porta.