Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

I viola ospitano i giallorossi al Franchi

La Roma esulta dopo il gol di Lorenzo Pellegrini nell'ultimo derby - Fotogramma/IPA
La Roma esulta dopo il gol di Lorenzo Pellegrini nell'ultimo derby - Fotogramma/IPA
05 ottobre 2025 | 08.08
Redazione Adnkronos
La domenica di Serie A si apre con la super sfida tra Fiorentina e Roma, visibile in diretta tv e streaming. Oggi, 5 ottobre, i viola ospitano i giallorossi al Franchi nella sesta giornata di campionato. Partita delicatissima per la squadra di Pioli, ancora a caccia dei primi tre punti in Serie A in questa stagione. Dall'altra parte, gli uomini di Gasperini scenderanno in campo per difendere il primato, sfruttando il big match di stasera tra Juve e Milan per guadagnare punti su due dirette concorrenti in ottica Champions. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Roma in tv e streaming.

Fiorentina-Roma, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, in campo oggi alle 15:

Fiorentina (3-5-2) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Roma (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini

Fiorentina-Roma, dove vederla

Fiorentina-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 215, Dazn 2). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

