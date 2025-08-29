circle x black
Fiorentina, il percorso in Conference League: Pioli sfiderà Rapid Vienna e Dinamo Kiev

I viola tornano protagonisti nella terza competizione europea

Stefano Pioli - Ipa/Fotogramma
Stefano Pioli - Ipa/Fotogramma
29 agosto 2025 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fiorentina è pronta a scendere in campo nella Conference League 2025/26. Dal sorteggio di oggi, venerdì 29 agosto, i viola hanno scoperto le sei avversarie che affronteranno nel proprio percorso nella terza coppa continentale, a cui si è qualificata chiudendo al settimo posto nell'ultima stagione di Serie A. All'esordio in campionato la nuova Fiorentina di Pioli, che ha sostituito Raffaele Palladino sulla panchina viola, ha pareggiato a Cagliari nella prima giornata, con il match che si è chiuso 1-1.

Fiorentina, le avversarie in Conference League

Le avversarie della Fiorentina in Conference League saranno: Rapid Vienna, Dinamo Kiev, Mainz, Aek Atena, Sigma Olomuc e Losanna. Ecco tutte le sei sfide dei viola, da giocare tre in casa e tre in trasferta.

Rapid-Vienna-Fiorentina

Fiorentina-Dinamo Kiev

Mainz-Fiorentina

Fiorentina-Aek Atene

Fiorentina-Sigma Olomuc

Losanna-Fiorentina

