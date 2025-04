Floris docente per un giorno a Coverciano: "Essere qui è un sogno che si avvera"

Nella vita non è solo giornalista e scrittore, uno tra i conduttori di tribune politiche più famosi in Italia; Giovanni Floris è anche un allenatore di calcio Uefa B, dal momento che ha frequentato – abilitandosi ai successivi esami finali – sia al corso Licenza D che a quello Uefa C. E oggi è venuto nel cuore del calcio italiano, a Coverciano, abbandonando i panni del corsista e vestendo per un giorno quelli del docente. Floris ha infatti tenuto una lezione sul tema della comunicazione davanti agli allievi del corso dedicato ai ‘Responsabili di settore giovanile’, nell’ambito delle 8 ore previste dal programma didattico dedicate alle ‘testimonianze’. “Poter entrare a Coverciano e fare una lezione nell’aula magna del Centro Tecnico Federale, è per me un sogno che si avvera” ha commentato Giovanni Floris davanti alla platea degli allievi, ringraziando quindi il coordinatore delle lezioni, Attilio Sorbi – che è stato anche suo docente al corso Uefa C – per l’invito. “Quello che succede nel mondo del calcio giovanile – ha quindi continuato Floris – è un po’ quello che accade nel nostro Paese, dove, purtroppo, si cercano risultati nell’immediato senza una visione di medio o lungo termine”.