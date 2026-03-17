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Milan, Fofana punge Allegri: "Per lui ho cambiato ruolo e perso Mondiale"

Il centrocampista rossonero non sarà convocato dalla Francia per le prossime amichevoli

Youssouf Fofana - Ipa/Fotogramma
Youssouf Fofana - Ipa/Fotogramma
17 marzo 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Youssouf Fofana punge Massimiliano Allegri. Il centrocampista del Milan, con ogni probabilità, non sarà convocato dal ct Didier Deschamps per le prossime amichevoli della Francia contro Brasile e Colombia, vedendo così ridotte le sue possibilità di volare al Mondiale 2026, e ha dato la ''colpa' al ruolo disegnato per lui dal tecnico rossonero: "Io sono un danno collaterale", ha detto in un'intervista a L'Equipe.

"Mi ha detto che avrei giocato più alto e all'inizio ero anche contento", ha rivelato il centrocampista francese, "ma alla fine ho capito che non era quello che volevo. Lo faccio per la squadra, ma mi piaceva giocare a inizio azione, controllare il ritmo, recuperare palloni".

Qualità che lo avevano reso punto fermo della Nazionale francese, da cui però non viene convocato dal 2024: "Non penso di essere abbastanza forte per questo ruolo, lo dicono anche le statistiche", ha continuato Fofana, "lo faccio per il club, soprattutto se ci stiamo giocando un titolo, ma non penso che aiuti per il mio futuro. In Francia, sul medio lungo periodo non vengo preso in considerazione nei dibattiti su chi possa essere convocato per il Mondiale. È un peccato".

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