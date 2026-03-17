Joao Fonseca impressiona a Miami e 'avverte' Carlos Alcaraz. Il tennista brasiliano, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Indian Wells contro Jannik Sinner, che faticando lo ha battuto con un doppio 7-6, potrebbe affrontare il numero uno del mondo nel secondo turno Masters 1000 di Miami.

Quello in Florida sarebbe il primo incrocio tra i due in carriera, molto atteso da chi vede in Fonseca il potenziale 'guastafeste' nella costante lotta tra Alcaraz e Sinner per il numero uno del mondo, rinnovatasi dopo il successo dell'azzurro a Indian Wells. E proprio da Miami arrivano immagini che fanno ben sperare il brasiliano in vista del possibile scontro con lo spagnolo.

Joao Fonseca destrozando la pelota con su derecha en un entrenamiento.



La reacción de un espectador: "Jesucristo".pic.twitter.com/K2rf6dgW79 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 16, 2026

Fonseca si sta allenando duramente, provando servizio e ogni colpo a disposizione, impressionando gli spettatori che assistono alle sue sessioni. Proprio al termine di uno scambio con il proprio allenatore, conclusosi con un dritto diagonale micidiale, un uomo che stava filmando si è lasciato andare a una reazione piuttosto eloquente: "Oh Gesù".