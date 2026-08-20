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Formula 1, Antonelli da battere in Olanda ma Hamilton ci crede

Verstappen, trionfo a 9,00 su Sisal.it, a caccia del record di Clark

- (Fotogramma Ipa)
- (Fotogramma Ipa)
20 agosto 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Circus della Formula 1 riprende la sua corsa da Zandvoort dove, nel weekend, si corre il Gran Premio d’Olanda. Kimi Antonelli, al volante della Mercedes numero 12, è il favorito per centrare il settimo successo stagionale: gli esperti Sisal, infatti, vedono il talento sulla Freccia d’Argento vincente a 3,00. Il trionfo in terra olandese permetterebbe a Kimi di allungare ulteriormente in classifica nei confronti dei suoi diretti inseguitori.

Lando Norris, dopo il successo in Ungheria prima della pausa estiva, cerca conferme su un tracciato che lo ha visto trionfare due anni fa. Il Campione del Mondo in carica, offerto a 3,50, vuole dimostrare a tutti di aver lasciato il momento difficile alle spalle.

Sogna la vittoria anche Lewis Hamilton il quale vuole riportare la Ferrari sul gradino più alto del podio, a Zandvoort, a distanza di 43 anni: la Rossa è la scuderia che ha vinto più volte tra i tornanti olandesi, 8 successi, ma non sale sul gradino più alto del podio dal 1983, grazie a René Arnoux. Il successo di Hammer è dato a 5,00.

Se Charles Leclerc, offerto a 6,00, e George Russell, a 9,00, provano a sorprendere gli avversari, il padrone di casa, Max Verstappen, va a caccia di un record a Zandvoort. Super Max, infatti, ha trionfato in 3 occasioni sul tracciato a lui amico e prova ad agganciare Jim Clark, recordman assoluto con 4 vittorie a Zandvoort. Il poker di successi al Gran Premio d’Olanda, per Verstappen, è dato a 9,00.

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Formula 1 Gran Premio d'Olanda Zandvoort Kimi Antonelli Lando Norris Lewis Hamilton
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