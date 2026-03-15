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Formula 1, Antonelli secondo nel Mondiale dietro a Russell: la classifica piloti

Il pilota italiano accorcia sul compagno di squadra dopo il successo a Shanghai. La Mercedes domina il ranking costruttori

Andrea Kimi Antonelli sul podio, davanti a Russell e Hamilton - Afp
Andrea Kimi Antonelli sul podio, davanti a Russell e Hamilton - Afp
15 marzo 2026 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Formula 1 in Cina, oggi domenica 15 marzo, davanti al compagno di squadra della Mercedes George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Il pilota italiano, 19 anni, si porta al secondo posto nella classifica piloti del Mondiale (47 punti) dietro a Russell (51 punti). In testa alla classifica costruttori c'è ovviamente la Mercedes, che sta dominando in questo avvio di stagione.

Formula 1, classifica piloti

Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Shanghai:

1. George Russell (Mercedes) – 51 punti

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 punti

3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 punti

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 punti

5. Oliver Bearman (Haas) – 17 punti

6. Lando Norris (McLaren) – 15 punti

7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 punti

8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 punti

9. Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti

10. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 punti

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 punti

12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 punti

13. Gabriel Bortoleto (Haas) – 2 punti

14. Carlos Sainz (Williams) – 2 punti

15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto

16. Esteban Ocon (Haas) – 0 punti

17. Alex Albon (Williams) – 0 punti

18. Sergio Perez (Cadillac) – 0 punti

19. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 punti

20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 punti

21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punti

22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 punti

Formula 1, classifica costruttori

Ecco la classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Cina:

1. Mercedes – 98 punti

2. Ferrari – 67 punti

3. McLaren – 18 punti

4. Haas – 17 punti

5. Red Bull – 12 punti

6. Racing Bulls – 12 punti

7. Alpine – 10 punti

8. Audi – 2 punti

9. Williams – 2 punti

10. Cadillac – 0 punti

11. Aston Martin – 0 punti

Riproduzione riservata
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Tag
Andrea Kimi Antonelli Formula 1 classifica piloti classifica costruttori Gp Cina
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