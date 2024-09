Il Mondiale di Formula 1 continua con il Gran Premio d'Azerbaijan. A Baku si inizia oggi, venerdì 13 settembre, con la prima sessione di prove libere in programma alle 11.30 e la seconda alle 15. Domani, sabato 14 settembre, alle 10.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 14. Domenica 15 settembre invece la gara, che sarà trasmessa in esclusiva live dalle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now. In differita su Tv8 saranno trasmesse le qualifiche di sabato (alle 17) e la gara (alle 16).

Il programma

Oggi, venerdì 13 settembre

Ore 11.30: F1 - Prove libere 1

Ore 15: F1 – Prove libere 2

Domani, sabato 14 settembre

Ore 10.30: F1 – Prove libere 3

Ore 14: F1 - Qualifiche

Domenica 15 settembre

Ore 13: F1 - Gara