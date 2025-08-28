Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell'Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra.

Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell'Olanda.

Gp Olanda, programma e orari

Ecco il programma del Gp d'Olanda:

Venerdì 29 agosto

Ore 12.30 Prove Libere 1

Ore 16 Prove libere 2

Sabato 30 agosto

Ore 11.30 Prove libere 3

Ore 15 Qualifiche

Domenica 31 agosto

Ore 15 Gara

Gp Olanda, dove vederlo in tv

Il weekend del Gran Premio d'Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.