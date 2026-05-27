Gucci entra nella Formula 1. La casa di moda annuncia oggi una partnership con Alpine Formula One Team: è la prima volta che un luxury fashion brand assume il ruolo di Title Partner di un team che compete al vertice dell'automobilismo sportivo. A partire dal Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2027, il team correrà con il nome di "Gucci Racing Alpine Formula One Team", con i colori di Gucci.

Animata da un’ambizione comune e da valori condivisi, la collaborazione introduce Gucci Racing – una nuova piattaforma di business ed esperienziale, costruita attorno ai valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, al crocevia tra lusso e sport. La partnership con Alpine Formula One Team ne rappresenta il primo territorio di espressione. Gucci Racing si manifesta attraverso un logo dedicato, in cui il celebre motivo Interlocking G si affianca al wordmark Gucci Racing. "La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia: Gucci è il primo luxury fashion brand a diventare Title Partner in Formula 1 - afferma Francesca Bellettini, presidente e ceo del brand di moda -. Questo riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo ricoprire su questo palcoscenico. Con una portata globale senza precedenti, la Formula 1 è oggi un crocevia unico tra performance e cultura – e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è molto più di una presenza sulla pista: è un'espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c'è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e all'intero Gruppo Renault per condividere questa ambizione con noi".

La Formula 1 è oggi una delle piattaforme più rilevanti al mondo per portata e presenza: un'opportunità concreta per raggiungere un pubblico in forte espansione, sempre più eterogeneo e sofisticato, in mercati di grande peso strategico – uno spazio in cui Gucci può rafforzare la propria desiderabilità, visibilità e rilevanza culturale su una scala e con una cadenza che pochi altri contesti sanno offrire. Heritage, innovazione e cultura contemporanea: sono questi i territori in cui Gucci si muove da sempre – e il mondo dei motori vi appartiene per natura. Questa partnership unisce la creatività e l'audacia di Gucci all'eccellenza ingegneristica e all'ambizione competitiva di uno dei team oggi più dinamici della Formula 1. "La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, affermandosi come una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile - aggiunge Luca de Meo, ceo di Kering -. Come spazio di creatività, ricerca dell'eccellenza e conquista umana, la vediamo come una piattaforma unica per un brand di lusso: capace di aprire nuovi orizzonti, generare connessioni autentiche e costruire valore e desiderabilità nel lungo periodo, producendo al contempo un impatto misurabile e duraturo".

Fondato nel 1955 da Jean Rédélé, il marchio Alpine nasce dalle ambizioni del suo creatore, che hanno dato vita a una categoria interamente nuova di vetture sportive. Una storia che si arricchisce della tradizione motoristica di Renault Group, presente in Formula 1 sin dal 1977. Con il team saldamente in quinta posizione e i piloti in continua progressione – e con una prospettiva che lascia intravedere nuovi potenziali traguardi – la collaborazione si allinea con il rinnovato slancio di Gucci e la sua visione globale. Concepita per spingersi ben oltre la visibilità in pista, la partnership si articolerà nelle stagioni a venire in iniziative ambiziose – contenuti, prodotto, esperienze cliente e appuntamenti esclusivi – con l'ambizione di costruire nel tempo una piattaforma distintiva e di grande impatto. "La Formula 1 è una delle piattaforme più dinamiche e attrattive dello sport mondiale. Per il Gruppo Renault, storico costruttore di Formula 1, rappresenta un asset strategico a sostegno dell'ambizione di Alpine: costruire notorietà, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e le nuove generazioni. Accogliamo con entusiasmo l'opportunità di stringere un legame con Kering attraverso questa partnership, e non vediamo l'ora di costruire qualcosa di significativo insieme a Gucci a partire dal 2027" sottolinea François Provost, ceo di Renault Group.

Avere un brand del calibro di Gucci come Title Partner di Alpine Formula One Team è qualcosa di cui sono enormemente orgoglioso. Ma non è tutto: sono altrettanto entusiasta delle possibilità che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi, e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula 1. Con performance in pista in costante miglioramento e il miglior punteggio a inizio stagione di sempre per Alpine, questa collaborazione con Gucci è la prova del crescente slancio del team. Voglio ringraziare Luca e Francesca per la fiducia e la dedizione al progetto, e per aver contribuito a rendere questa partnership realtà" ribadisce Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine Formula One Team: