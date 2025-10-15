circle x black
Formula 1, la Mercedes conferma Antonelli e Russell per il 2026

La scuderia tedesca ha sciolto le riserve sui piloti per la prossima stagione

15 ottobre 2025 | 17.12
Redazione Adnkronos
George Russell e Kimi Antonelli sono stati confermati piloti ufficiali Mercedes anche per il 2026. Lo ha annunciato la scuderia di Stoccarda con una nota sul proprio sito ufficiale. "George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e siamo eccitati di continuare questo viaggio insieme", ha dichiarato il team principal delle frecce d'argento Toto Wolff.

Antonelli e Russell in Mercedes anche nel 2026

"Sono davvero orgoglioso di continuare questo viaggio insieme alla Mercedes. Il prossimo anno sarà il mio decimo in F1, da quando ho firmato con questo team nel 2017. E' stata una partnership lunga e vincente e non vedo l'ora di scoprire quello che accadrà in futuro, in particolare l'anno prossimo con il cambio del regolamento. Siamo fortemente concentrati per arrivare al successo". Lo ha detto George Russell dopo la conferma da parte della Mercedes che sarà pilota ufficiale anche nella prossima stagione.

Kimi Antonelli ha invece parlato così: "Sono super felice di continuare con il team. Ho imparato moltissimo in questo primo anno in F1, sia nei momenti buoni che in quelli cattivi. Le esperienze mi hanno reso più forte come pilota e come compagno di squadra. Voglio ringraziare Toto e tutti i componenti del team". e ancora: "Il nostro obiettivo è finire l'anno nel migliore dei modi e conquistare il secondo posto nel campionato costruttori. C'è ancora tanto da ottenere nelle sei gare finali e daremo tutti il massimo".

