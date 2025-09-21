circle x black
Formula 1, oggi si corre in Azerbaigian: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Il Mondiale riparte da Baku con Verstappen in pole

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
21 settembre 2025 | 07.38
Redazione Adnkronos
Tempo di Gran Premio in Formula 1. Oggi, domenica 21 settembre, il Mondiale riparte con il Gp dell'Azerbaigian - in diretta tv e streaming -, dove nell'iconico e suggestivo circuito cittadino di Baku Max Verstappen partirà dalla pole position. A rincorrere le due McLaren, con il leader del Mondiale Oscar Piastri che scatterà nono e Lando Norris settimo.

Lontanissime le Ferrari di Charles Leclerc, decimo, e Lewis Hamilton, dodicesimo. In prima fila ci sarà la straordinaria Williams di Carlos Sainz, ex pilota della Rossa sostituito proprio dall'inglese, mentre in terza posizione ecco la Racing Bulls di Liam Lawson, a caccia di riscatto dopo essere stato 'retrocesso' dal secondo sedile della Red Bull, andato, finora senza particolare fortuna, a Yuki Tsunoda.

Formula 1, la griglia di partenza del Gp Azerbaigian

Ecco la griglia di partenza del Gp dell'Azerbaigian:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Williams)

3. Liam Lawson (Racing Bulls)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. George Russell (Mercedes)

6. Yuki Tsunoda (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Charles Leclerc (Ferrari)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hulkenberg (Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Alexander Albon (Williams)

Formula 1, orario e dove vedere in tv Gp Azerbaigian

Il Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1 è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle 13 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 16, su TV8. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

