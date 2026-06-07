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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Montecarlo e classifica Mondiale

Antonelli ha vinto davanti ad Hamilton e Hadjar

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
07 giugno 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Montecarlo e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Isack Hadjar. Costretti al ritiro Charles Leclerc e Max Verstappen. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Montecarlo e la nuova classifica del Mondiale piloti aggiornata.

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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Montecarlo

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Lewis Hamilton +6.271 (Ferrari)

3 Isack Hadjar +23.394 (Red Bull)

4 Oscar Piastri +24.261 (McLaren)

5 Liam Lawson +26.553 (Racing Bulls)

6 Arvid Lindblad +29.010 (Racing Bulls)

7 Pierre Gasly +30.369 (Alpine)

8 Alexander Albon +33.413 (Williams)

9 Esteban Ocon +37.140 (Haas)

10 Sergio Perez +39.153 (Cadillac)

11 Fernando Alonso +41.899 (Aston Martin)

12 Gabriel Bortoleto +42.748 (Audi)

13 George Russell +43.353 (Mercedes)

14 Nico Hulkenberg +44.102 (Audi)

15 Franco Colapinto +48.964 (Alpine)

Formula 1, classifica Mondiale

Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti

George Russell (Mercedes) 88 punti

Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti

Oscar Piastri (McLaren) 60 punti

Lando Norris (McLaren) 58 punti

Max Verstappen (Red Bull) 43 punti

Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti

Pierre Gasly (Alpine) 26 punti

Oliver Bearman (Haas) 18 punti

Franco Colapinto (Alpine) 15 punti

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13 punti

Carlos Sainz (Williams) 6 punti

Alexander Albon (Williams) 5 punti

Esteban Ocon (Haas) 3 punti

Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti

Sergio Perez ( Cadillac) 1 punti

Riproduzione riservata
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formula 1 ordine arrivo gp montecarlo gp montecarlo classifica mondiale formula 1 antonelli
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