Antonelli ha vinto davanti ad Hamilton e Hadjar
Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Montecarlo e allunga in testa al Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 7 giugno, il pilota della Mercedes ha chiuso al primo posto precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Isack Hadjar. Costretti al ritiro Charles Leclerc e Max Verstappen. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Montecarlo e la nuova classifica del Mondiale piloti aggiornata.
1 Kimi Antonelli (Mercedes)
2 Lewis Hamilton +6.271 (Ferrari)
3 Isack Hadjar +23.394 (Red Bull)
4 Oscar Piastri +24.261 (McLaren)
5 Liam Lawson +26.553 (Racing Bulls)
6 Arvid Lindblad +29.010 (Racing Bulls)
7 Pierre Gasly +30.369 (Alpine)
8 Alexander Albon +33.413 (Williams)
9 Esteban Ocon +37.140 (Haas)
10 Sergio Perez +39.153 (Cadillac)
11 Fernando Alonso +41.899 (Aston Martin)
12 Gabriel Bortoleto +42.748 (Audi)
13 George Russell +43.353 (Mercedes)
14 Nico Hulkenberg +44.102 (Audi)
15 Franco Colapinto +48.964 (Alpine)
Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti
Lewis Hamilton (Ferrari) 90 punti
George Russell (Mercedes) 88 punti
Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti
Oscar Piastri (McLaren) 60 punti
Lando Norris (McLaren) 58 punti
Max Verstappen (Red Bull) 43 punti
Isack Hadjar (Red Bull) 29 punti
Liam Lawson (Racing Bulls) 26 punti
Pierre Gasly (Alpine) 26 punti
Oliver Bearman (Haas) 18 punti
Franco Colapinto (Alpine) 15 punti
Arvid Lindblad (Racing Bulls) 13 punti
Carlos Sainz (Williams) 6 punti
Alexander Albon (Williams) 5 punti
Esteban Ocon (Haas) 3 punti
Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
Sergio Perez ( Cadillac) 1 punti