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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

Antonelli rimane leader del Mondiale Piloti

Andrea Kimi Antonelli - Afp
Andrea Kimi Antonelli - Afp
03 maggio 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d'arrivo del Gp di Miami e la graduatoria aggiornata del Mondiale.

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Gp Miami, ordine d'arrivo

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Alexander Albon (Williams)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Gabriel Bortoleto (Audi)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

Formula 1, classifica Mondiale Piloti

1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 100 punti

2. George Russell (Mercedes) 80

3. Charles Leclerc (Ferrari) 63

4. Lando Norris (McLaren) 51

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 49

Riproduzione riservata
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formula 1 formula 1 miami formula 1 ordine arrivo gp miami gp miami ordine arrivo classifica mondiale piloti antonelli
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