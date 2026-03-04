circle x black
Formula 1: Russell e la Mercedes in pole per il Mondiale

Leclerc, vincente a 6,00 su Sisal.it, sogna il titolo con la Ferrari

Formula 1: Russell e la Mercedes in pole per il Mondiale
04 marzo 2026 | 17.05
Il Circus della Formula 1 riparte, come sempre, da Melbourne dove, nel weekend, andrà in scena il Gran Premio d’Australia, prima prova del Mondiale 2026. Si ricomincia con Lando Norris e la McLaren campioni in carica i quali dovranno difendersi dagli attacchi dei diretti rivali. In ottica Mondiale Piloti, il grande favorito è George Russell, Mercedes, che ha brillato nei test prestagionali: secondo gli esperti Sisal, infatti, il britannico vede il primo titolo della carriera a 3,00. In caso di successo, George diventerebbe il dodicesimo pilota britannico a trionfare in Formula 1

Il primo antagonista di Russell è, neanche a dirlo, Max Verstappen il quale vuole riprendersi quel numero 1 sulla carena che è stato suo per quattro stagioni. L’olandese della Red Bull nuovamente sul trono iridato del Circus è in quota a 5,00. Super Max sogna il quinto alloro per agganciare Juan Manuel Fangio nella classifica all-time dei più vittoriosi.

Il terzo gradino del podio, tra i favoriti al Mondiale Piloti, è occupato da Charles Leclerc. Il Predestinato della Ferrari, vincente a 6,00, vuole interrompere un digiuno lungo 19 anni per il Cavallino: infatti è dal 2007 con Kimi Raikkonen che un pilota della Rossa non centra il successo iridato. Il digiuno ferrarista, al momento, è il secondo più lungo per Maranello dopo quello di 21 stagioni tra il titolo di Jody Scheckter e il primo, dei cinque consecutivi, di Michael Schumacher.

A quota 9,00, invece, si piazza un terzetto formato da Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, e Lewis Hamilton, Ferrari. Ognuno dei tre ha una motivazione extra per arrivare al titolo mondiale: Antonelli sogna di diventare il terzo italiano, dopo Farina e Ascari, a centrare l’iride; Lando punta a confermarsi e zittire gli scettici e Hammer vuole l’ottava perla, impresa che gli permetterebbe di diventare il più vittorioso di sempre, staccando il Kaiser Schumacher.

