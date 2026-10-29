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Formula 1, Verstappen favorito in Messico ma Kimi vuole gara e titolo

La Ferrari, trionfo a 3,50 su Sisal.it, cerca la terza vittoria stagionale

Kimi Antonelli - (Ipa)
Kimi Antonelli - (Ipa)
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29 ottobre 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
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Cinque gare al termine della stagione di Formula 1 e il Gran Premio del Messico, in programma domenica 1° novembre, presenta molti temi e altrettanti protagonisti. Si parte, neanche a dirlo, da Kimi Antonelli il quale, dopo il trionfo ad Austin, ormai può mettersi la corona di campione del mondo visto che, per la matematica certezza, mancano appena due punti. Il pilota italiano della Mercedes, però, non è uno che si accontenta e andrà all’attacco cercando l’ennesimo successo della stagione: gli esperti Sisal vedono Antonelli vincente a Città del Messico a 2,75.

Il favorito per la gara, però, è Max Verstappen, Red Bull, che su questi tornanti si è imposto in 3 occasioni, dal 2021 al 2023. Il quattro volte iridato, vincente a 2,50, sogna il secondo posto Mondiale alle spalle di Antonelli e, da qui alla fine, ogni risultato potrebbe essere decisivo visto che, quattro piloti, sono racchiusi in appena 9 punti.

Sogna in grande anche la Ferrari, il trionfo della scuderia di Maranello è offerto a 3,50, dopo l’ottima gara di domenica scorsa ad Austin. Charles Leclerc, a 7,50, e Lewis Hamilton, dato a 9,00, hanno lo stesso obiettivo di Verstappen ovvero centrare la seconda posizione iridata. Il monegasco, al momento, si trova a 9 punti da George Russell, attualmente secondo, mentre Hammer è ad appena una lunghezza dal connazionale.

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