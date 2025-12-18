circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Verstappen svela (a sorpresa) il suo numero nel Mondiale 2026

Il quattro volte campione del mondo ha annunciato la (particolare) scelta per la prossima stagione

Max Verstappen - Fotogramma/IPA
Max Verstappen - Fotogramma/IPA
18 dicembre 2025 | 19.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Max Verstappen ha svelato il suo nuovo numero per il Mondiale di Formula 1 2026. Il quattro volte campione del mondo, che quest'anno ha dovuto abdicare dopo il trionfo di Lando Norris, ha scelto il numero 3 per la prossima stagione. Il numero uno sarà ovviamente di proprietà del pilota della McLaren.

Invece di tornare al 'suo' 33, utilizzato dagli inizi fino alla vittoria del primo Mondiale, l'olandese prenderà il numero dell'ex compagno di squadra Daniel Ricciardo: "Il mio prossimo numero? Non sarà il numero 33. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte il numero 1. Ora possiamo scambiarci, quindi sarà il numero 3" le sue parole in un'intervista a Viaplay. E ancora: "Il numero 33 è sempre andato bene, ma preferisco un 3 a due. Ho sempre detto che rappresenta doppia fortuna, ma ho già avuto fortuna in Formula 12.

Sui propri canali social, la Red Bull ha scritto: "Un numero familiare torna in griglia per il 2026".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Max Verstappen Formula 1 numeri Formula 1 numero
Vedi anche
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza