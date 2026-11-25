Al pari dello scorso anno, quando rischiò una clamorosa rimonta nei confronti di Lando Norris perdendo il titolo per soli due punti, Max Verstappen si sta dimostrando insuperabile nella seconda parte di stagione. Le ultime nove gare disputate nel Mondiale 2026 di Formula 1 raccontano di un pilota mai sceso dal podio e con 4 vittorie in cascina. Il calendario propone, nel prossimo weekend, la penultima tappa iridata che vedrà il Circus fare tappa a Losail per il Gran Premio del Qatar, una gara che, da tre anni, conosce un solo padrone, l’olandese alla guida della Red Bull. Normale quindi che gli esperti Sisal indichino Max Verstappen favoritissimo, a 2,50, per calare il poker sui tornanti mediorientali.

Il primo rivale del quattro volte campione del mondo è il neo iridato Kimi Antonelli il quale, invece, va a caccia della decima vittoria dell’anno, impresa offerta a 3,50, per centrare una doppia cifra che avrebbe un sapore davvero speciale per il numero 12 della Mercedes.

Lando Norris, McLaren, sta trovando sempre più feeling con la sua vettura e sogna di finire l’annata al meglio, magari con un successo in Qatar, offerto a 6,00 mentre George Russell, che non sale sul gradino più alto del podio dall’Azerbaigian, è dato a 9,00.

Partono sempre nelle retrovie, nella griglia di partenza dei favoriti, le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Le tensioni esplose tra i due piloti della Rossa sono solo l’ultimo episodio di una stagione negativa per il team di Maranello: appena due vittorie e 11 podi complessivi per l’inglese e il monegasco. Sul tracciato di Losail, dove la Ferrari ha storicamente sofferto, si preannuncia un’altra gara difficile tanto che il successo di uno tra Hamilton e Leclerc è offerto a 12