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Nations League, oggi Francia-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I Bleus ospitano i Diavoli Rossi nella quarta giornata

Michael Olise - Ipa/Fotogramma
Michael Olise - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 11.20
Simone Cesarei
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Big match in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, la Francia ospita il Belgio - in diretta tv e streaming - nella quarta giornata del torneo per Nazionali. La squadra di Zidane è reduce dal pareggio interno contro l'Italia, che ha fermato i Bleus sull'1-1 a Parigi, mentre quella di Van Bommel ha battuto per 3-0 la Turchia, che stasera se la vedrà proprio con gli azzurri, in casa.

Francia-Belgio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Francia e Belgio è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Lacroix, Jacquet, Truffert; Camavinga, Da Cunha, Cherki; Olise, Dembelé, Doué. Ct: Zidane.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, De Bruyne, Vanaken; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct: Van Bommel.

Francia-Belgio, dove vederla in tv

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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