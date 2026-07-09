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Francia-Marocco, Mbappé sbaglia rigore e si dispera - Video

Il fuoriclasse dei Bleus si fa ipnotizzare da Bounou dagli undici metri, nel primo tempo del quarto di finale di Boston

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
09 luglio 2026 | 22.43
Redazione Adnkronos
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Succede di tutto nel primo tempo di Francia-Marocco, partita dei quarti di finale dei Mondiali oggi, giovedì 9 luglio. Intorno al 25' arriva la più grande chance dell'avvio ed è per i Bleus, che ripartono alla grande dalla propria area con Olise. L'attaccante del Bayern Monaco serve Mbappé sulla sinistra, che entra in area e viene atterrato da Mazraoui. L'arbitro Facundo Tello non ha dubbi e concede senza pensarci il calcio di rigore, poi confermato dal check del Var.

Sul dischetto va Mbappé, che si fa però ipnotizzare da Bounou. Il fuoriclasse francese sceglie di tirare a destra, il portiere marocchino indovina l'angolo e blocca il pallone, tenendo il risultato sullo 0-0. Tutto da rifare per la Francia.

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Mondiali Mbappé Francia Marocco Mbappé rigore
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