La nazionale nordafricana lamenta un tocco di mano di Rabiot sul gol del francese
Mbappé indirizza i quarti di finale dei Mondiali per la Francia, con il gol capolavoro che vale l'1-0 con il Marocco. Sul vantaggio del fuoriclasse francese, sono però rumorose le proteste della nazionale nordafricana, che lamenta un tocco di mano di Rabiot a inizio azione. Il centrocampista del Milan fa partire - con un tocco giudicato dubbio dagli avversari - l'azione del vantaggio, firmato dall'attaccante del Real Madrid.
Subito dopo il gol, mentre i Bleus esultano i calciatori del Marocco - Brahim Diaz e Mazraoui in testa - corrono a protestare verso l'arbitro. Il check Var conferma però il vantaggio al 59'. E, pochi minuti dopo, arriva anche il raddoppio di Dembelé.