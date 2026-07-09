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Francia-Marocco, vantaggio di Mbappé tra le proteste e furia Brahim Diaz: cos'è successo

La nazionale nordafricana lamenta un tocco di mano di Rabiot sul gol del francese

Mbappé - IPA
Mbappé - IPA
09 luglio 2026 | 23.44
Redazione Adnkronos
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Mbappé indirizza i quarti di finale dei Mondiali per la Francia, con il gol capolavoro che vale l'1-0 con il Marocco. Sul vantaggio del fuoriclasse francese, sono però rumorose le proteste della nazionale nordafricana, che lamenta un tocco di mano di Rabiot a inizio azione. Il centrocampista del Milan fa partire - con un tocco giudicato dubbio dagli avversari - l'azione del vantaggio, firmato dall'attaccante del Real Madrid.

Subito dopo il gol, mentre i Bleus esultano i calciatori del Marocco - Brahim Diaz e Mazraoui in testa - corrono a protestare verso l'arbitro. Il check Var conferma però il vantaggio al 59'. E, pochi minuti dopo, arriva anche il raddoppio di Dembelé.

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Mbappé Brahim Diaz Mondiali Francia Marocco
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