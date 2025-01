Altro giro, altro nome per l'attacco del Napoli. Dopo la cessione di Kvaratskhelia, volato al Psg, gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto all'altezza e l'ultima pista posta a Francis Amuzu, attaccante esterno dell'Anderlecht. Nelle scorse ore sono andati in scena già i primi contatti con l'agente del giocatore e con il club belga, con l'obiettivo di anticipare la folta concorrenza, con diversi club inglesi che da tempo sono sulle sue tracce. Ma chi è Amuzu?

Chi è Francis Amuzu

Francis Amuzu è un esterno offensivo ghanese, naturalizzato belga, di 25 anni. Dopo essere nato in Ghana, si trasferisce da piccolo in Belgio insieme alla famiglia e inizia a giocare da giovanissimo con piccole squadre locali fino ad approdare, nel 2015, nel settore giovanile dell'Anderlecht. Qui si fa tutta la trafila, scalando rapidamente gerarchie fino a esordire, con tanto di gol, in prima squadra nel 2017.

Amuzu in stagione ha collezionato fin qui 4 gol e 3 assist in 28 presenze tra tutte le competizione, diventando grande protagonista del decimo posto raggiunto dall'Anderlecht in Europa League. Sa ricoprire più ruoli in un tridente d'attacco, giocando senza distinzioni sia sulla fascia destra che sinistra, anche se predilige agire su quella mancina. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, ma il contratto, in scadenza la prossima estate, potrebbe essere un'arma in più per il Napoli per far scendere ulteriormente il prezzo.