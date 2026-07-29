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Notizia morte Franco Baresi corre sul web ma il Milan la smentisce

La nota del club rossonero: "Sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia"

Franco Baresi - (Ipa)
Franco Baresi - (Ipa)
29 luglio 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Milan in una nota ufficiale smentisce la morte della leggenda rossonera Franco Baresi.

AC Milan "smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi - si legge - Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia". "Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento", conclude.

Lo storico capitano rossonero nel 2025 è stato operato per un nodulo polmonare.

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Franco Baresi Franco Baresi smentita morte franco baresi malattia franco baresi malattia milan
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