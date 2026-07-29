La nota del club rossonero: "Sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia"

Il Milan in una nota ufficiale smentisce la morte della leggenda rossonera Franco Baresi.

AC Milan "smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi - si legge - Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia". "Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento", conclude.

Lo storico capitano rossonero nel 2025 è stato operato per un nodulo polmonare.