Sci, caduta in allenamento per Franzoso: è in coma

L'atleta azzurro è stato vittima di un trauma cranico a La Parva, in Cile

Matteo Franzoso - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 12.03
Redazione Adnkronos
Lo sciatore azzurro Matteo Franzoso è in coma farmacologico dopo una brutta caduta in allenamento a La Parva, in Cile. A comunicarla è la Federazione italiana Sport Invernali: "Il 25enne azzurro, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro", si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Fisi.

"Dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della Fisi è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni del giovane atleta azzurro", ha concluso la Federazione.

