circle x black
Cerca nel sito
 

Frasi sessiste e intimidazione fisica a un'arbitra, bufera ed esonero per il fratello di Higuain

L'allenatore è stato allontanato dalla panchina del Colomubus Crew 2, club di Mls Next Pro

Federico Higuain - Instagram
Federico Higuain - Instagram
23 settembre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Il fratello di Gonzalo Higuain è stato esonerato a causa di alcune frasi sessiste. È successo negli Stati Uniti, dove Federico Higuain allenava il Colombus Crew 2, squadra di Mls Next Pro, e si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno scatenato un vero e proprio scandalo, tanto da costringere il club ad allontanarlo.

Nei giorni scorsi, durante l'ultimo turno di campionato, Higuain ha avuto un'accesa discussione con un'arbitra, a cui si è poi rivolto dicendole "non dimenticare che questo è uno sport da uomini". Alla frase sessista si è poi aggiunta una vera e propria "intimidazione fisica", come raccontato dalla Professional Soccer Referees Association, visto che che Higuain avrebbe preso la mano della direttrice di gara e "si rifiutava di lasciarla andare nonostante gli fosse stato intimato tre volte di smettere".

Higuain è stato quindi espulso e squalificato per due partite, ma l'episodio gli è costato anche il lavoro: "Dopo i colloqui avuti questa settimana e un'ulteriore valutazione di quanto accaduto nell'ultimo mese, gli standard del nostro club riguardo a ciò che ci si aspetta da un leader di una delle nostre squadre non sono stati rispettati", ha dichiarato in una nota Issa Tall, direttore generale del club.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fratello higuain frasi sessiste fratello higuain
Vedi anche
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video
Tumori, Calabrò (Regina Elena): "La parola è importante nella malattia, può rappresentare un farmaco" - Video
Antisemitismo, il figlio della senatrice Segre: "Ebrei milanesi in situazione simile a 1938" - Video
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza