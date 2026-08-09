circle x black
Cerca nel sito
 

Frosinone-Lazio, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Gattuso affronta i ciociari allo stadio Benito Stirpe

Gennaro Gattuso - IPA
Gennaro Gattuso - IPA
09 agosto 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 9 agosto, la squadra di Gennaro Gattuso affronta il Frosinone in uno dei test precampionato, allo stadio Benito Stirpe. La squadra di Gattuso arriva dalle sfide positive contro Avellino e Ascoli, chiuse con due vittorie, mentre i ciociari sono reduci dai due pareggi contro Sambenedettese e Benevento. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Frosinone-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Frosinone-Lazio, in campo alle 20:45 al Benito Stirpe di Frosinone:

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Zerbin. All. Alvini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. All.: Gattuso

Frosinone-Lazio, dove vederla

L'amichevole tra Frosinone e Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Frosinone Frosinone Lazio oggi amichevole Frosinone Lazio
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza