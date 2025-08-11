circle x black
Cerca nel sito
 

Gabriel Diallo, chi è il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

Il tennista canadese affronta l'azzurro nel terzo turno del Masters 1000

Gabriel Diallo - Ipa/Fotogramma
Gabriel Diallo - Ipa/Fotogramma
11 agosto 2025 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner torna a giocare oggi, lunedì 11 agosto, a Cincinnati. Il tennista azzurro sfiderà Gabriel Diallo nel terzo turno del Masters 1000 americano per continuare a preparare gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriverà da campione in carica. Sul percorso verso la finale, in cui ha trionfato l'anno scorso battendo il 'padrone di casa' Frances Tiafoe in due set, c'è il tennista canadese numero 35 del mondo. Ma chi è Diallo?

Chi è Diallo

Gabriel Diallo è un tennista canadese di 23 anni, classe 2001. Nato a Montreal da mamma ucraina e papà ghanese, ha iniziato a giocare fin da piccolo , entrando nel circuito professionistico nel 2018. Il primo titolo ITF è arrivato nel giugno 2022 a East Lansing, mentre nell'agosto seguente ha esordito a livello Atp al Masters 1000 di Montreal grazie a una wild card, raggiungendo il secondo turno del torneo. Nello stesso mese ha conquistato il Challenger di Granby ed è stato poi convocato per la fase a gironi di Coppa Davis, giocando un match contro il serbo Dere e contribuendo così al trionfo finale del Canada.

A inizio 2025 è entrato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam, superando il primo turno degli Australian Open, poi vinti da Jannik Sinner. Da lì parte una crescita che lo porta a raggiungere il secondo turno, per la prima volta in carriera, ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, mentre a quello di Madrid arriva fino ai quarti di finale, riuscendo a battere due top 50 come Bergs e Dimitrov prima di arrendersi a Musetti. Sull'erba conquista il suo primo titolo Atp, vincendo a s-Hertogenbosch e raggiungendo il suo best ranking in carriera, piazzandosi in 35esima posizione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diallo gabriel diallo chi è diallo sinner diallo sinner diallo oggi sinner oggi cincinnati
Vedi anche
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza