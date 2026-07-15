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Galanda: "Playground fanno nascere passione e riportano i ragazzi a vivere attività insieme"

Un momento dell'inaugurazione - Adnkronos
Un momento dell'inaugurazione - Adnkronos
15 luglio 2026 | 19.38
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

“Il bello è iniziare in spazi come questi, perché è qui che nasce la passione e si costruiscono quei legami che ci si porta dietro per tutta la vita”.

Lo afferma Jack Galanda, ex capitano della Nazionale italiana di basket e ambassador del progetto Sport Illumina, a margine dell’inaugurazione del nuovo playground ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Io sono cresciuto in campetti come questo - racconta - magari non erano così belli, ma avevano la stessa capacità di far incontrare le persone e creare aggregazione. Negli ultimi anni questa abitudine si era un po’ persa, mentre oggi vedo che sta tornando e questo mi riempie di gioia”.

Per Galanda il valore del progetto va oltre la pratica sportiva. “Qui si gioca insieme a prescindere dallo sport scelto e dalle capacità di ciascuno. Sono luoghi che aiutano a stare insieme e a condividere esperienze, ed è proprio questo il loro significato più importante”. L’ex azzurro sorride anche pensando alla sua disciplina: “La maggior parte dei playground ha un canestro, quindi per il basket è anche una promozione automatica. Ma, al di là della battuta, la cosa davvero importante è vedere sempre più ragazzi tornare a vivere questi spazi”.

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playground sport passione giovanili riunificazione
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