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Roma, Gasperini e i dubbi sul futuro: "Sarò il più chiaro possibile..."

L'allenatore giallorosso ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina

Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
03 maggio 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
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Gasperini resta alla Roma? Oggi, domenica 3 maggio, l'allenatore giallorosso ha espresso qualche dubbio sul suo futuro, rimandando ogni discorso a fine campionato ma esprimendo anche soddisfazione per le mosse societarie. "Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma non credo che sia questo il momento per farlo, non per sviare ma perché siamo dentro la stagione", ha detto Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, "quando si inizierà a parlarne cercherò di essere più chiaro possibile, non tanto per noi ma per chi giustamente segue la squadra e ha bisogno di capire cosa si cercherà di fare".

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"In questo momento ci sono 2 binari: uno che è quello della stagione attuale che è viva, molto attiva. Giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, che è una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi ed è una squadra di assoluto valore nonostante le difficoltà avute", ha continuato Gasperini, " C'è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro alla lotta Champions. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, in questo senso cerchiamo di andare avanti così in queste 4 partite".

"La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale che magari la proprietà inizia a muoversi non solo per quello che è il finale di campionato ma anche in prospettiva futura", ha poi concluso Gasperini.

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