Hugo Gaston alza bandiera bianca. Il tennista francese si è ritirato oggi, martedì 20 gennaio, nel match d'esordio degli Australian Open contro Jannik Sinner, dopo aver perso il secondo set a causa di un problema fisico. I guai per il numero 93 del mondo sono cominciati proprio nel corso del secondo parziale, dopo aver perso il primo 6-2, e sono cresciuti a tal punto da farlo scoppiare in lacrime al termine della partita.

Non è il primo problema fisico dello Slam di Melbourne, che nei giorni scorsi ha assistito ai problemi intestinali di Flavio Cobolli, poi eliminato, e Luciano Darderi, corso in bagno dopo aver vinto contro Garin. Ma cos'è successo?

Gaston si ritira contro Sinner, cos'è successo

Succede tutto durante il secondo set. Dopo game dall'inizio del parziale, quando Sinner aveva già piazzato un break, Gaston comincia ad avvertire forti fitte nella zona addominale, toccandosi ripetutamente la pancia e facendo evidenti smorfie di dolore. Il suo servizio perde potenza, la risposta non è più incisiva e l'azzurro vola sul 5-0.

Il moto d'orgoglio con cui Gaston riesce a conquistare il game 'della bandiera' è l'ultima fiammata di una partita condizionata da quello che sembra un infortunio muscolare, e non quindi un problema intestinale, proprio nella zona addominale. Il ritiro, quindi, risulta inevitabile e tornato in panchina Gaston si mette l'asciugamano in testa e scoppia in lacrime.

Jannik Sinner led Rod Laver Arena in applause for Hugo Gaston



The injured Frenchman was forced to retire from their opening round match Down Under.#AusOpen pic.twitter.com/4ADPbtsMyK — TNT Sports (@tntsports) January 20, 2026

A poco servono il gesto d'affetto di Sinner, accorso a consolarlo, e gli applausi della Rod Laver Arena.

I casi Cobolli e Darderi

Seppur di diversa natura, gli Australian Open si stanno distinguendo in queste prime giornate per diversi problemi fisici. Il primo giorno era stato Flavio Cobolli a lamentare forti dolori intestinali appena entrato in campo nel suo terzo turno contro Arthur Fery. La partita del tennista romano è stata fortemente condizionata, con l'arbitro che non gli ha concesso immediatamente il toilet break, per cui ha dovuto aspettare la fine del primo set, e che alla fine Cobolli ha perso in tre parziali.

Nella notte italiana invece è toccato a Luciano Darderi. Il tennista azzurro ha accusato problemi di stomaco durante il match del primo turno dello Slam di Melbourne contro il cileno Cristian Garin. Darderi infatti, con il protrarsi del match, ha iniziato a toccarsi la pancia, finendo per sfogare la sua rabbia contro la malcapitata racchetta, spaccata sul cemento australiano.

Durante un cambio campo Darderi ha anche messo il viso in un sacchetto e iniziato, a quanto sembra, a vomitare, tanto da attirare l'attenzione del giudice di sedia. L'azzurro è comunque tornato in campo, riuscendo a concludere, e vincere, la partita correndo immediatamente in bagno dopo la stretta di mano.