circle x black
Cerca nel sito
 

Gauff perde agli Australian Open e... distrugge la racchetta - Video

Reazione rabbiosa dell'americana alla Rod Laver Arena

Gauff perde agli Australian Open e... distrugge la racchetta - Video
27 gennaio 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata da dimenticare per Coco Gauff agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, la tennista statunitense è stata eliminata ai quarti di finale dello Slam di Melbourne dall'ucraina Elina Svitolina, numero 12 del mondo, che l'ha battuta in due set con un netto 6-1, 6-2 e ora troverà in semifinale la leader del ranking Wta Aryna Sabalenka, vincente a sua volta contro un'altra americana, Iva Jovic, mattatrice di Jasmine Paolini al terzo turno.

Gauff, che arrivava alla nuova stagione da terza della classifica generale, ha lasciato il campo visibilmente amareggiata e delusa soprattutto dalla sua prestazione, sfogando tutta la sua rabbia e frustrazione nella pancia della Rod Laver Arena.

Appena terminato il match infatti, sulla strada per gli spogliatoi, l'americana si è sfogata sulla sua racchetta, battendola violentemente, e più volte, contro il pavimento. Risultato? Racchetta completamente distrutta.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gauff australian open gauff australian open gauff racchetta video gauff video
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza