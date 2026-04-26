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Genoa-Como 0-2, Fabregas aggancia la Roma e sogna la Champions

I lombardi passano in trasferta con le reti di Douvikas e Diao e tornano quinti

Cesc Fabregas - Fotogramma/IPA
Cesc Fabregas - Fotogramma/IPA
26 aprile 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como vince 2-0 a Marassi sul Genoa di Daniele De Rossi oggi, domenica 26 aprile, grazie ai gol di Douvikas e Assane Diao e sale a 61 punti, agganciando la Roma e portandosi a -2 dalla Juventus quarta. Alla squadra di Fabregas basta un gol per tempo per avere la meglio sui rossoblù, mentre De Rossi non riesce a fermare i lariani come invece aveva fatto con la sua Roma. Il Como, quindi, dopo tre sconfitte nelle ultime tre gare torna alla vittoria e riaccende la sua corsa Champions in attesa che la Juve scenda in campo in serata con il Milan.

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Battuta d’arresto per il Genoa, che resta comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione con 39 punti.

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Fabregas Como Genoa Como Genoa Como 0 2
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