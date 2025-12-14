circle x black
Genoa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Grifone ospita i nerazzurri nella 15esima giornata di Serie A

Lautaro Martinez - Afp
14 dicembre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i nerazzurri sfidano il Genoa - in diretta tv e streaming - al Ferraris nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, che si è imposto 1-0 con il discusso rigore di Szoboszlai, mentre in Serie A ha battuto il Como per 4-0 nell'ultima giornata. Quella di De Rossi, succeduto a Vieira sulla panchina del Grifone, ha invece vinto contro l'Udinese in trasferta nell'ultimo turno.

Genoa-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Inter è in programma oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

Genoa-Inter, dove vederla in tv

Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match sarà inoltre visibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

