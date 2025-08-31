Torna in campo la Juve in Serie A. Oggi, domenica 31 agosto, la squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all'esordio contro il Lecce. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Genoa-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juve, in campo oggi alle 18.30:

Genoa (4-2-3-1) Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.

Genoa-Juve, dove vederla in tv e streaming

La partita di campionato tra Genoa e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.