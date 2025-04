La società ha espresso anche la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice

La Lazio, apprende l'AdnKronos, ha manifestato ufficialmente il proprio disappunto per "la decisione unilaterale riguardante la programmazione della partita di recupero tra Genoa e Lazio, prevista per mercoledì prossimo". Dopo la morte di Papa Francesco, la Lega Serie A infatti ha rinviato al 23 aprile le partite programmate per oggi 21 aprile 2025. Non si giocheranno i match Torino-Udinese (12.30), Cagliari-Fiorentina (15), Genoa-Lazio (18) e Parma-Juventus (20.45).

Il club biancoceleste chiede un "confronto urgente" con la Lega serie A per rimodulare il calendario della partita in casa del Genoa. La Lazio ha inviato una lettera alla Lega di Serie A e per conoscenza al Coni e alla Figc, chiedendo un confronto "per trovare una soluzione alternativa e condivisa".

Il club oltre a contestare la modalità ha espresso anche la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice. La Lazio "squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare all'omaggio a sua Sua Santità, previsto nello stesso giorno".