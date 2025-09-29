circle x black
Cerca nel sito
 

Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti volano a Genova nella quinta giornata di Serie A

Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
Mattia Zaccagni - Ipa/Fotogramma
29 settembre 2025 | 08.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Il club biancoceleste vola allo stadio Ferraris di Genova per sfidare oggi, lunedì 29 settembre, il Genoa nella quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Sarri è reduce da un inizio di stagione negativo, con tre sconfitte nelle prime quattro partite e soli tre punti in classifica, frutto della vittoria interna con l'Hellas Verona, e soprattutto dal ko nel derby contro la Roma. Quella di Vieira invece ha superato l'Empoli in Coppa Italia e perso a Bologna nell'ultimo turno di Serie A.

Genoa-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Lazio è in programma oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Gila; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri

Genoa-Lazio, dove vederla in tv

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
genoa lazio genoa lazio lazio oggi genoa lazio oggi genoa lazio orario genoa lazio dove vederla lazio orario lazio dove vederla in tv
Vedi anche
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Renato Zero, al Brancaccio un minuto di silenzio per la pace
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza