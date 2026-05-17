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Genoa-Milan, fumogeni in campo e partita interrotta: cos'è successo

Dopo il vantaggio di Nkunku, la gara è stata sospesa per circa 5 minuti

Maignan - Fotogramma/IPA
Maignan - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos all'inizio del secondo tempo di Genoa-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 17 maggio. Nei primi minuti della ripresa, dopo il gol del vantaggio rossonero di Nkunku su rigore (51'), la partita è stata interrotta per problemi di visibilità, legati al lancio di fumogeni dei tifosi del Genoa dalla gradinata.

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Per qualche minuto si è capito poco sul rettangolo verde. In campo è arrivata anche una monetina, lanciata dagli spalti e raccolta dall'arbitro Sozza. Il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato costretto ad allontanarsi dalla sua porta dopo l'annuncio dello speaker del Ferraris.

Dopo circa 5 minuti di stop, la partita è ricominciata con un calcio di punizione in favore dei rossoblù di De Rossi.

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