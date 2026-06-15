Moriyasu accompagna la squadra mostrando numeri enormi sul pannello: schemi o cronometro 'vecchio stile'?
Nei Mondiali di calcio all'insegna della tecnologia, la star diventa una lavagna 'vecchio stile'. Merito del ct del Giappone, Hajime Moriyasu, che rispolvera la soluzione 'analogica' nel match pareggiato 2-2 contro l'Olanda ad Arlington, in Texas, nella prima giornata del Gruppo F. I 'blue samurai' hanno rimontato per 2 volte lo svantaggio, acciuffando il definitivo 2-2 a pochi secondi dal 90esimo.
Japan's head coach Moriyasu was marking time left for his players by drawing giant numbers on his whiteboard.— World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 15, 2026
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Le telecamere hanno immortalato più volte Moriyasu alle prese con un enorme lavagna: sul pannello, con un pennarello campeggiavano numeri enormi: 3, 2, 45... Schemi complicati da applicare? Tattiche identificate da un codice? No, tutto molto più semplice. Il ct ha semplicemente accompagnato la rimonta dei suoi giocatori segnalando puntualmente i minuti (o i secondi) ancora da giocare. Una soluzione se non efficace almeno fortunata, visto l'epilogo della sfida.