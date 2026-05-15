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Giro d'Italia, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla

Tappone appenninico, il più lunga del Corsa rosa, parte da Formia per arrivare a Blockhaus

Un momento del Giro d'Italia - (Afp)
Un momento del Giro d'Italia - (Afp)
15 maggio 2026 | 06.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Settima tappa del Giro d'Italia 2026 oggi, venerdì 15 maggio. Tappone appenninico, il più lunga del Corsa rosa (245 km), parte da Formia per arrivare a Blockhaus. Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta prima di toccare nuovaemnte Formia e dirigersi verso nord. Dopo Venafro si percorre la strada a scorrimento che porta a Rionero Sannitico e Castel di Sangro. Primo GPM a Roccaraso e quindi scollinamento dal Passo di San Leonardo prima della lunga discesa che porta a Roccamorice dove inizia la salita finale di 13 km.

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Gli ultimi 13 km sono tutti in salita su strada stretta con numerosi tornanti. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.

Giro d'Italia, orario e dove vedere tappa 7

La partenza dellasettima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, venerdì 15 maggio, alle 10.45: l'arrivo è in programma tra le 16:50 e le 17:33. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

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