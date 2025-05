Il Giro d'Italia torna oggi mercoledì 21 maggio con l'undicesima tappa, 186 chilometri da Viareggio a Castelnovo ne' Monti. Si riparte quindi dopo la cronometro andata in scena ieri da Lucca a Pisa, vinta da Daan Hoole. L'olandese si è imposto con il tempo di 32'30" e ha preceduto i britannici Joshua Tarling di 7" e Ethan Hayter di 10". Ancora maglia rosa quindi Isaac Del Toro, leader della classifica generale con 25" su Juan Ayuso e 1'01" sull'italiano Antonio Tiberi.

Giro d'Italia, percorso undicesima tappa

Quale sarà il percorso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia? La frazione di oggi, mercoledì 21 maggio, si articola in 186 chilometri e prende il via da Viareggio per arrivare a Castelnovo ne' Monti. I ciclisti affronteranno una prima parte poco impegnativa, fino al traguardo intermedio di Borgo a Mozzaro, posto al chilometro 46,3. Poi sarà corsa dura a partire dal chilometro 79,9 con l'Alpe San Pellegrino, salita di 13,7 chilometri con pendenza media dell'8,8% e punte massime del 19%.

La discesa che segue porterà il gruppo fino a Toano, altra salita di 11,1 chilometri con una media media del 4,9% e picchi fino al 10%. A villa Minozzo si percorrerà il cosiddetto 'chilometro Red Bull', che precede il GPM di Pietra di Bismantova, salita di seconda categoria da 5,8 chilometri con pendenze medie di 5,8% e punte al 12%. Arrivo in salita a Castelnovo ne' Monti.

Giro d'Italia, dove vedere decima tappa in tv

L'undicesima tappa del Giro d'Italia partirà alle 12.05. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.