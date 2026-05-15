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Giro d'Italia, Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosa

Il danese si impone con 13" sull'austriaco Felix Gall, sull'australiano Jay Hindley e sul marchigiano Giulio Pellizzari

Jonas Vingegaard - Afp
Jonas Vingegaard - Afp
15 maggio 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jonas Vingegaard vince in solitaria la settima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo 244 km. Il danese (Visma Lease a bike) oggi 15 maggio si impone con 13" sull'austriaco Felix Gall (Decathlon Cma Cgm), 1'02" sull'australiano Jay Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) e 1'05" sul marchigiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe).

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Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della corsa con 3'17" su Vingegaard e 3'34" su Gall, Pellizzari è quinto a oltre 4'. Domani ottava frazione, la Chieti-Fermo di 156 km.

La classifica generale

1. Eulalio 30:59:23
2. Vingegaard +3'17''
3. Gall +3'34''
4. Hindley +4'25"
5. Pellizzari +4'28''
6. O'Connor +4'32"
7. Ciccone + 4'57".

Riproduzione riservata
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