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Genoa-Milan, Osmajic segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco

Episodio arbitrale a Marassi

Davide Massa - Ipa/Fotogramma
Davide Massa - Ipa/Fotogramma
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08 novembre 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Genoa-Milan. Oggi, domenica 8 novembre, il Grifone ha ospitato i rossoneri nell'undicesima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata anche da un episodio arbitrale. Durante il primo tempo l'arbitro Massa ha annullato un gol alla squadra di De Rossi per fuorigioco di Osmajic.

Succede tutto al 33', sul risultato di 0-2 per il Milan. Il Genoa, dopo un primo tempo estremamente difficile, è riuscito a riaprire la partita grazie al colpo di testa di Osmajic, bravo a capitalizzare la sponda di Vitinha e battere Maignan sul palo lontano. L'assistente però alza subito la bandierina e l'arbitro Massa ferma tutto per fuorigioco.

Il check del Var dura alcuni secondi, durante i quali i giocatori e la panchina del Genoa, con De Rossi in testa, protestano affermando la regolarità della rete. Le immagini però mostrano come Osmajic abbia mezzo piede oltre l'ultimo difensore del Milan, e il Var conferma quindi la decisione del campo.

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