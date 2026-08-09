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Segna, esulta, precipita nel tunnel. E il gol viene annullato - Video

Lo 'show' di Jacy, giocatore del Curitiba, è un disastro

Segna, esulta, precipita nel tunnel. E il gol viene annullato - Video
09 agosto 2026 | 11.30
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Segna, esulta, precipita nel tunnel e si fa male. E il gol viene anche annullato. Jacy, difensore del Curitiba, non dimenticherà facilmente la sfida contro la Chapecoense, valida per la 22esima giornata del campionato brasiliano. Il Curitiba vince 2-1 contro il fanalino di coda del torneo grazie ai gol di Tiago Coser e Pedro Rocha. Il protagonista del match, però, è soprattutto Jacy. Al 65', sul risultato di 1-0, il difensore realizza il gol del raddoppio dei padroni di casa. L'esultanza è un disastro. Il goleador salta i cartelloni pubblicitari e non si accorge che al di là della barriera c'è il tunnel degli spogliatoi: Jacy precipita, inghiottito dalle scale e si fa male

I compagni e i fotografi assistono alla scena e chiedono immediatamente l'intervento dello staff medico. Jacy, infortunato, deve lasciare il campo. Oltre al danno, anche la beffa: il gol viene annullato per fuorigioco.

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gol video curitiba curitiba jacy
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