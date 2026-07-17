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Gp Belgio, Antonelli leader nelle libere davanti a Norris e Verstappen

Venerdì difficile per le Ferrari con Hamilton 4° e Leclerc 11°

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 18.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Kimi Antonelli è il più veloce nelle seconde prove libere del Gp del Belgio di Formula 1, sul circuito di Spa. Oggi, venerdì 17 luglio, il pilota emiliano della Mercedes si riscatta, dopo una prima sessione non brillante, fermando i cronometri sul tempo di 1'45"944 precedendo l'inglese della McLaren Lando Norris (1'46"134) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'46"416), il più veloce nella prima sessione.

Quarta la prima delle due Ferrari, quella dell'inglese Lewis Hamilton (1'46"691) che si lascia alle spalle il francese della Red Bull Isack Hadjar (1'46"714) e l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'46"926). Undicesimo tempo per l'altra Rossa quella di Charles Leclerc (1'47"468), con un tempo cancellato. Sabato terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche.

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antonelli gp belgio verstappen hamilton
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