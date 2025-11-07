circle x black
Gp Brasile, Norris in pole nella Sprint: secondo Antonelli e Leclerc ottavo

Il leader del Mondiale ha chiuso con il tempo di 1.09.243 e partirà davanti a tutti nell'appuntamento sabato alle 15

Lando Norris - (Afp)
07 novembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
Va a Lando Norris la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Brasile di F1. Il leader del Mondiale ha chiuso con il tempo di 1.09.243 e partirà davanti a tutti nell'appuntamento domani alle 15. Alle sue spalle la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, l'altra McLaren di Oscar Piastri e l'altra Mercedes di George Russell. Solo sesto posto per la Red Bull di Max Verstappen, dietro Fernando Alonso, quinto.

La Ferrari di Charles Leclerc non va oltre l'ottava piazza alle spalle dell'altra Aston Martin di Lance Stroll, sesto, mentre Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Kick Saubert) completano la top 10. Eliminato nella seconda manche la rossa di Lewis Hamilton che partirà dall'undicesima posizione.

