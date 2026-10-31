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Gp Messico, Hamilton in pole e Antonelli quarto: la griglia di partenza del Gran Premio

Il sette volte campione del mondo partirà davanti a tutti tre anni e tre mesi dopo l'ultima volta

Hamilton - IPA
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31 ottobre 2026 | 23.29
Redazione Adnkronos
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Lewis Hamilton c'è. E si prende la pole position, la prima con il Cavallino, nel Gp del Messico. Il pilota della Ferrari tornerà a partire davanti a tutti in Formula 1 tre anni e tre mesi dopo l'ultima volta, grazie al clamoroso 1:16.514 centrato nelle qualifiche a Mexico City oggi, sabato 31 ottobre.

Dietro di lui George Russell e Charles Leclerc. Quarto Kimi Antonelli, che guadagna una posizione per la penalità di Verstappen (quinto): domani, domenica 1 novembre, il bolognese avrà il secondo match point per il titolo mondiale. Il Gp del Messico inizierà alle 21 ora italiana.

Gp Messico, griglia di partenza F1

Ecco la griglia di partenza del Gp di Città del Messico:

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Lawson

6. Lando Norris (McLaren)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9.Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di una posizione a causa di un contatto con Verstappen

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Ryo Hirakawa (Haas)

19. Gabriel Bortoleto (Audi), penalità di cinque posizione per sostituzione di componenti

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Valtteri Bottas (Cadillac), ultimo per sostituzione di componenti

Riproduzione riservata
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